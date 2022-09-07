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В Сбере рассказали о намерении создавать отечественные IT-решения

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Depositphotos

Вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль, которая принимает участие в VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке, выступая на сессиях, посвященных развитию технологий и перспективам импортозамещения в условиях ухода из страны ряда иностранных вендоров, рассказала о необходимости создания не только отечественных IT-решений, но и инструментов для их разработки.

«Сбер начал технологическую трансформацию несколько лет назад, что позволило быть абсолютно независимым от внешних факторов. Сформированы полностью импортозамещающие линейки продуктов, используются российские надежные инструменты разработки новых решений. И сегодня мы предоставляем государству и бизнесу эффективные технологии для цифровизации», — сказала она.

Первым шагом на пути перехода к отечественным решениям для Сбера стало создание собственного производственного процесса, который облегчает работу продуктовых команд и снижает издержки на создание продуктов. Все технологические продукты банка успешно прошли сертификацию регулятора (ФСТЭК), что наряду с высоким уровнем их качества позволяет успешно выводить их на рынок. И банк охотно делится своими инновациями с рынком и государством, являясь одним из драйверов цифровизации страны.

Так, сегодня в Сбере создана цифровая облачная платформа, основные компоненты который полностью импортозамещены. Кроме того, она лежит в основе единой цифровой платформы «Гостех», которая обеспечивает надежность и стабильность функционирования всех государственных информационных систем (ГИС). Соответствует стандартам государственного и корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности и стала фундаментом цифровой трансформации федеральных и региональных ведомств и организаций. Слаженная работа специалистов Минцифры России, ФКУ «Гостех» и Сбера позволила в кратчайшие сроки разработать полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами.

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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