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Власти Хакасии и РУСАЛ решили создать особую экономическую зону за 30 млрд рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Власти Хакасии и компания РУСАЛ подписали соглашение о создании в регионе особой экономической зоны. Об этом в рамках работы на Восточном экономическом форуме заявил глава региона Валентин Коновалов, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Правительство Хакасии подписало с компанией РУСАЛ соглашение о создании вблизи Саяногорска особой экономической зоны — Хакасской технологической долины», — отметил Коновалов.

По его словам, в рамках этого проекта будут расширены мощности предприятия «САЯНАЛ», а также построен новый завод по производству алюминиевой ленты и фольги. Всего же в проект будет вложено 30 млрд рублей. Также появится около 800 новых рабочих мест.

В конце мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, предлагается обеспечить возврат определенной части капитальных затрат при строительстве производственных объектов.

28 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Третий полюс» в Курской области.

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