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Forbes: остановка поставок газа из России покалечит Европу и потребителей в США

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Остановка поставок российского газа может серьезно ударить как по Европе, так и по потребителям в США. Об этом пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти.

«Штаты энергетически не зависят от России, однако высокие цены на топливо в Европе приведут к его синхронному росту стоимости в Америке. Кроме того, перекрытие российских поставок зимой покалечит европейскую экономику. Потребители в США тоже получат свое, так как цены на природный газ уже выросли на 95%», — отметил Гилберти.

По его словам, потребители в северном полушарии сильно зависят от поставок газа, так как им необходимо отапливать свое жилье. Кроме того, в Европе не понаслышке знают, что такое суровая зима. При этом остановка поставок из России уже привела к колоссальному росту цен на газ для европейских стран. Кроме того, поставки по всем газопроводам из РФ могут быть перекрыты, и предельные цены на газ могут быть куда выше текущих.

Он добавил, что цены на газ в США также вырастут, но не будут такими огромными, как в Европе. Однако, если Европе не хватит газа зимой, то ей придется закупаться нефтью и углем. Это приведет к росту цен на все виды топлива, так как у углеводородов наблюдается синхронность в росте цен, хотя и в разной степени. В любом случае европейский регион сейчас должен готовиться к холодному и опасному зимнему сезону.

Ранее в среду издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии (ЕК) сообщило, что в Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из России ценой в €50 за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной.

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