«Ъ»: «Русхимальянс» начал переговоры по покупке доли в проекте «Газпрома» «Портовая СПГ»

«Русхимальянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) инициировал переговоры по поводу приобретения доли в проекте «Портовая СПГ» по сжижению газа на Балтике. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Русхимальянс» хочет войти в проект «Газпрома» по среднетоннажному сжижению газа — «Портовая СПГ» мощностью 1,5 млн тонн. При этом доля, на которую претендует компания, может составить около 50%, однако принципиального согласия со стороны «Газпрома» еще не поступало, отметили источники.

По словам одного из собеседников издания, «Русхимальянс» хочет приобрести долю в СПГ-проекте из-за того, что желает получить опыт ведения операционной деятельности проектов по сжижению газа. При этом сам проект изначально был предназначен для резервного газоснабжения Калининградской области. Также предполагалась продажа СПГ в страны Балтийского и Северного морей, но из-за антироссийских санкций и отказа европейских стран от покупки газа, «Газпрому» придется искать новых покупателей.

По словам независимого эксперта Александра Собко, стоимость строительства проекта оценивалась в 126 млрд рублей, а значит доля в 50% обойдется «Русхимальянсу» минимум в 60 млрд рублей. Кроме того, для компании покупка доли интересна получением компетенций в подобных проектах, так как на повестке все еще остается строительство «Балтийского СПГ».

В начале сентября исполнительный директор японской крупной универсальной торговой компании Mitsui Мотоясу Нодзаки и российский вице-премьер Александр Новак обсудили деловое сотрудничество Москвы и Токио в сфере энергетики, в том числе развитие ряда совместных нефтегазовых проектов, таких как «Сахалин-2», «Арктик СПГ 2» и «Ямал СПГ».