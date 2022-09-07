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ОАК и «Аэрофлот» договорились о поставке более 300 российских самолетов

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Depositphotos

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Соглашение предусматривают передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год», — говорится в совместном заявлении компаний.

Первые самолеты «Аэрофлот», согласно договоренностям, получит уже в следующем году.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, сумма соглашения рекордная — она превысила 1 трлн рублей.

В начале сентября Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд рублей на выпуск российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

В июне Мантуров заявлял, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года.

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