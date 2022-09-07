Еврокомиссия на следующей неделе примет новые шаги по борьбе с энергокризисом

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью Associated Press (AP) сообщила, что Еврокомиссия на следующей неделе примет шаги по противодействию энергокризису.

Она отметила, что презентации плана будет предшествовать встреча министров энергетики стран ЕС в пятницу, 9 сентября. Ожидается, что меры одобрят 14 сентября.

«Мы знаем, что есть часы пиковых нагрузок, когда домовладения и предприятия фиксируют невероятно высокие цены [на энергию]. Частично предложение будет решать проблему пиковых часов и как будет осуществляться сокращение спроса в эти конкретные временные интервалы», — заявила Симсон.

Отмечается, что одним из краткосрочных решений является задействование примерно 20 плавучих терминалов, которые будут принимать сжиженный природный газ из других стран и преобразовывать его в газ для домов и предприятий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на экономическом форуме в Карпаче заявил, что Брюссель недостаточно оперативно реагирует на ситуацию с энергетическим кризисом в Европе.

Вместе с тем первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на Восточном экономическом форуме отметил, что текущий энергокризис был неизбежен.