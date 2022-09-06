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Bloomberg: Lufthansa предотвратила масштабную забастовку пилотов «в последнюю минуту»

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Michael Dalder/Reuters

Руководство немецкой авиакомпании Lufthansa договорилось с представителями профсоюза пилотов о повышении заработной платы пилотам за считанные часы до масштабной забастовки, которая должна была начаться в ночь на 7 сентября. Об этом сообщает Bloomberg.

В профсоюзе пилотов готовили забастовку, которая должна была продлиться два дня, но в итоге изменили свое решение. Однако несмотря на хорошие новости для пилотов компании, для самого авиаперевозчика последствия сделки могут оказаться не самыми положительными, утверждает издание.

«Повышение предложения по оплате труда позволит избежать отмен рейсов, но усложнит усилия авиакомпании по увеличению прибыли и погашению долга», — пишет Bloomberg.

О намерении выйти на забастовку пилоты Lufthansa заявляли с начала сентября. Из-за отказа представителей экипажей перевозчик только на прошлой неделе был вынужден отменить сотни рейсов в аэропортах во Франкфурте и Мюнхене. Руководство Lufthansa предлагала увеличить заработную плату пилотам на €900, однако в профсоюзе тогда отказались пойти на компромисс.

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