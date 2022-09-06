Доходы России от экспорта нефти, газа и угля с февраля достигли €158 млрд

Выручка России от экспорта природных ископаемых видов топлива, включая продажи нефти, угля и газа, с февраля 2022 года достигли €158 млрд. Об этом свидетельствуют данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Анализ CREA исходил из данных морского и трубопроводного транспорта. В период с 24 февраля по 24 августа 2022 года основным покупателем российских энергоресурсов стал Евросоюз — на долю европейских стран пришлись затраты объемом €85 млрд. Следом расположился Китай, который закупил топлива на €35 млрд. Столь большая выручка от экспорта природных ископаемых объясняется высокими ценами на топливо в связи с глобальным энергетическим кризисом.

«Рост цен на ископаемое топливо означает, что текущие доходы России намного превышают уровни предыдущих лет, несмотря на сокращение объемов экспорта. Средние цены на ископаемое топливо в России более чем в два раза выше, чем в 2021 году», — говорится в исследовании.

6 сентября финский энергетический концерн Fortum договорился с правительством страны о получении экстренного финансирования в размере €2,35 млрд. Денежные средства выделят в связи с энергетическим кризисом для обеспечения ликвидности деятельности компании. При этом доля государственного участия в установном капитале фирме вырастет до 51,3%.