Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Apple представит самые дешевые Apple Watch в истории компании 21:21
Партии Порошенко и Зеленского соревнуются за право обратиться к ЕС... 21:19
Экс-директор академии «Чертаново»: никогда не ожидал, что за свою работу могу сесть 21:14
В ООН призвали США выдать российской делегации визы для участия... 21:09
NI: Япония обеспокоена военно-политическим сближением России и Китая 21:06
Трасс пообещала отстаивать демократию во всем мире 21:06
Житель Петербурга ворвался в храм с палкой и угрожал убить священника 21:03
Goldman Sachs: расходы европейцев на электроэнергию вырастут на €2 трлн... 21:01
Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания сочетались браком 20:58
Жена Игоря Николаева похвасталась, что фильм с ее участием выйдет в прокат 20:58

Доходы России от экспорта нефти, газа и угля с февраля достигли €158 млрд

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Выручка России от экспорта природных ископаемых видов топлива, включая продажи нефти, угля и газа, с февраля 2022 года достигли €158 млрд. Об этом свидетельствуют данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Анализ CREA исходил из данных морского и трубопроводного транспорта. В период с 24 февраля по 24 августа 2022 года основным покупателем российских энергоресурсов стал Евросоюз — на долю европейских стран пришлись затраты объемом €85 млрд. Следом расположился Китай, который закупил топлива на €35 млрд. Столь большая выручка от экспорта природных ископаемых объясняется высокими ценами на топливо в связи с глобальным энергетическим кризисом.

«Рост цен на ископаемое топливо означает, что текущие доходы России намного превышают уровни предыдущих лет, несмотря на сокращение объемов экспорта. Средние цены на ископаемое топливо в России более чем в два раза выше, чем в 2021 году», — говорится в исследовании.

6 сентября финский энергетический концерн Fortum договорился с правительством страны о получении экстренного финансирования в размере €2,35 млрд. Денежные средства выделят в связи с энергетическим кризисом для обеспечения ликвидности деятельности компании. При этом доля государственного участия в установном капитале фирме вырастет до 51,3%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть