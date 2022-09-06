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Ротенберг заявил о конце глобализации и назвал риском экономический разворот России на Восток

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Период глобализации в мировой экономике закончился. России в условиях международных санкций необходимо продолжать партнерские отношения с азиатскими странами, несмотря на сохраняющиеся риски, приводит слова бизнесмена Аркадия Ротенберга РБК.

«Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась. Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — заявил Ротенберг.

По его словам, любые попытки договориться с Китаем будут сопровождаться желанием Пекина создать себе максимально выгодные переговорные условия. В этом плане индийские партнеры — более сговорчивы.

«Китайцы, как известно, достаточно сложные переговорщики, без собственной выгоды ничего делать не будут. Не удивлюсь, если впоследствии они будут, например, перепродавать наши энергоресурсы. В Индии более разговорчивые партнеры, но не менее сложные», — заключил Ротенберг.

6 сентября директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев заявил, что Плавающий курс рубля вкупе с политикой таргетированной инфляции, которую ведет Центробанк, помогли российской экономике избежать жесткого сценария в связи с международными санкциями. На ситуацию также повлияла и относительно низкая доля импорта в структуре российского ВВП.

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