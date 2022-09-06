Минфин заявил о задаче России изменить мировую финансовую систему

Россия должна взять инициативу в свои руки в условиях международных санкций и изменить существующую мировую финансовую систему. Слова директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрия Тимофеева приводят «РИА Новости».

«У России как у одного из мировых лидеров стоит сейчас такая глобальная задача прямо вот изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем», — заявил Тимофеев.

Одной из целей в ближайшее время станет сокращение использования Россией долларов в международных расчетов. После того как западные страны ввели санкции против Москвы, заморозив часть золото-валютных резервов, использовать американскую валюту стало рискованно, добавил он.

«Сейчас, собственно, использовать вот эти признанные резервные валюты довольно опасно, потому что у тебя платежи могут быть арестованы по дороге. В общем, и участники это понимают в России, осталось убедить еще и страны-партнеры. Сам процесс-то не очень легкий будет, но тем не менее, я думаю, это то, куда мы придем», — заключил Тимофеев.

1 сентября Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы России в августе оказались на 273 млрд рублей ниже ожиданий. Сумма дополнительных нефтегазовых доходов, рассчитанных как разница между фактическим и базовым уровнями доходов, по итогам последнего летнего месяца составила 85,9 млрд рублей. В начале месяца этот показатель оценивался на уровне 359,5 млрд рублей.