Глава МИД Бербок заявила, что ФРГ не сможет за один день отказаться от энергии из России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин выступает против полного эмбарго на российские газ и нефть, так как ФРГ не может за один день отказаться от ископаемых энергоресурсов из России. Об этом она сообщила, выступая на конференции глав немецких миссий за рубежом, передает РИА «Новости».

«Канцлер Германии, министр экономики и я как министр иностранных дел всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ», — сказала она.

Бербок также добавила, что Германия «никогда не получала дешевый газ» из России, он «оплачивался» в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.

Накануне глава минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявлял, что власти Германии планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа. Вице-канцлер подчеркнул, что Германия «должна справиться и справится» с этим без поставок из России.

Ранее Бербок высказывала мнение, что Германия в действительности никогда не получала из России дешевый газ. По ее словам, Берлин расплачивался за относительно дешевое сырье своими «безопасностью и независимостью».