Правительство Швеции захотело призвать госучреждения к сокращению потребления энергии

Правительство Швеции решило ввести требование для 200 государственных учреждений, которое касается сокращения потребления энергии. Об этом заявил министр энергетики и информационных технологий страны Хашаяр Фарманбар, передает ТАСС.

«Каждый высвобождаемый нами киловатт-час может быть использован для снижения уязвимости, когда Россия хочет повлиять на цены на энергоносители», — отметил Фарманбар.

По его словам, можно использовать энергосберегающее освещение, а также отключать свет и вентиляторы ради экономии. При этом свой вклад в сокращение потребления энергии должны внести компании и частные лица.

В свою очередь министр государственного управления Ида Каркьяинен указала, что необходимо сокращать потребление всех видов энергии.

В начале сентября шведская компания Lessebo Paper решила временно приостановить производство бумаги из-за роста цен на электроэнергию на юге скандинавской страны. В сообщении компании сказано, что цена на электроэнергию в Швеции к концу августа 2022 года составила 518,73 евро за мВт/ч. При этом ежедневная стоимость электроэнергии для Lessebo Paper оказалась выше €58 тыс.