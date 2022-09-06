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Читатели FT назвали план ЕС по ограничению цен на газ из РФ «оружием массового поражения»

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Matthias Rietschel/AP

Читатели газеты Financial Times оказались недовольны решением Евросоюза (ЕС) ограничить цены на российский газ, назвав его «оружием массового поражения».

«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», — отметил один из комментаторов газеты.

Пользователи сошлись во мнении, что решение ЕС приведет нестабильную экономику региона в еще более худшее состояние. При этом ограничение не поможет изменить ситуации с энергокризисом, учитывая приближающийся отопительный сезон и возможный отказ России от поставок газа в Европу.

Некоторые комментаторы указали, что европейские политики получили желаемое, так как заявляли о массовом отказе от нефти и газа из России. Кроме того, вполне логично, если российская сторона просто не будет поставлять ресурсы в Европу и найдет других клиентов. Однако любые заявления уже поздно делать из-за закрытого трубопровода.

5 сентября газета Wall Street Journal писала, что прекращение поставок газа по российскому трубопроводу «Северный поток — 1» привело к негативным экономическим последствиям для стран Евросоюза. Среди ключевых последствий — рост цен на электроэнергию и резкое ослабление евро.

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