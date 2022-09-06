Читатели FT назвали план ЕС по ограничению цен на газ из РФ «оружием массового поражения»

Читатели газеты Financial Times оказались недовольны решением Евросоюза (ЕС) ограничить цены на российский газ, назвав его «оружием массового поражения».

«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», — отметил один из комментаторов газеты.

Пользователи сошлись во мнении, что решение ЕС приведет нестабильную экономику региона в еще более худшее состояние. При этом ограничение не поможет изменить ситуации с энергокризисом, учитывая приближающийся отопительный сезон и возможный отказ России от поставок газа в Европу.

Некоторые комментаторы указали, что европейские политики получили желаемое, так как заявляли о массовом отказе от нефти и газа из России. Кроме того, вполне логично, если российская сторона просто не будет поставлять ресурсы в Европу и найдет других клиентов. Однако любые заявления уже поздно делать из-за закрытого трубопровода.

5 сентября газета Wall Street Journal писала, что прекращение поставок газа по российскому трубопроводу «Северный поток — 1» привело к негативным экономическим последствиям для стран Евросоюза. Среди ключевых последствий — рост цен на электроэнергию и резкое ослабление евро.