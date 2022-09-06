Ведущему продукту МСП Банка исполнился год

МСП Банк подвел итоги первого года по продукту «Экспресс-поддержка». За прошедший период малому и среднему бизнесу было выдано более 2 тысяч кредитов на сумму более 13,4 млрд рублей.

Большинство заемщиков занимаются строительством, оптовой торговлей, грузовыми перевозками, ресторанным бизнесом и доставкой продуктов. Также есть и заемщики из необычных сфер деятельности: производство бугельных пробок, фитнес десертов и организаторы световых шоу.

Больше всего кредитов было выдано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Нижегородской области.

Основным преимуществом экспресс-поддержки является отсутствие залога и возможность получить средства онлайн из любой точки России. Максимальная сумма кредита составляет 10 млн рублей на срок до 36 месяцев.

Рассмотрение заявки занимает 5 минут, а средства предоставляются в течение 72 часов.

Ставка по продукту составляет 9% годовых для компаний, зарегистрированных в Москве, а для клиентов из других регионов — 10,75%.

«МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности и разрабатывать новые инструменты поддержки. При запуске экспресс-кредитования мы стремились сделать продукт, сочетающий скорость принятия решений и доступную кредитную ставку, и мы рады, что он стал эффективным источником финансирования для многих клиентов», — отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.