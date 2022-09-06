Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медики подсчитали, как часто беременным нужно есть рыбу 12:11
Суд аннулировал лицензию ИД «Новая рассказ-газета», созданного авторами «Новой газеты» 12:10
Протестующие устроили пикет у дома президента Молдавии Санду 12:09
Песков после ухода с поста пресс-секретаря президента не собирается сидеть... 12:08
Путин отметил доблесть и мужество чеченских бойцов в ходе спецоперации... 12:05
Мантуров заявил о желании купить новый российский электрический внедорожник 12:05
Асмус не пришла на суд по делу о дискредитации российской армии 12:05
Читатели FT назвали план ЕС по ограничению цен на газ из РФ «оружием... 12:03
Депутат бундестага призвала немцев протестовать против антироссийских санкций 12:03
Эрдоган рассказал о превосходстве Турции над Грецией 12:03

Ведущему продукту МСП Банка исполнился год

close
100%
МСП Банк

МСП Банк подвел итоги первого года по продукту «Экспресс-поддержка». За прошедший период малому и среднему бизнесу было выдано более 2 тысяч кредитов на сумму более 13,4 млрд рублей.

Большинство заемщиков занимаются строительством, оптовой торговлей, грузовыми перевозками, ресторанным бизнесом и доставкой продуктов. Также есть и заемщики из необычных сфер деятельности: производство бугельных пробок, фитнес десертов и организаторы световых шоу.

Больше всего кредитов было выдано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Нижегородской области.

Основным преимуществом экспресс-поддержки является отсутствие залога и возможность получить средства онлайн из любой точки России. Максимальная сумма кредита составляет 10 млн рублей на срок до 36 месяцев.

Рассмотрение заявки занимает 5 минут, а средства предоставляются в течение 72 часов.

Ставка по продукту составляет 9% годовых для компаний, зарегистрированных в Москве, а для клиентов из других регионов — 10,75%.

«МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности и разрабатывать новые инструменты поддержки. При запуске экспресс-кредитования мы стремились сделать продукт, сочетающий скорость принятия решений и доступную кредитную ставку, и мы рады, что он стал эффективным источником финансирования для многих клиентов», — отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть