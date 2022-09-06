Замглавы ФАС Королев заявил о возможном появлении российского индикатора нефти к концу года

Индикатор российской нефти на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже может появиться до конца 2022 года. Об этом во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает РИА «Новости».

«Так как рейтинговые агентства постепенно уходят, очевидно, что у нас должны быть свои индикаторы. В настоящий момент у нас такая работа проводится совместно с Минэнерго. Мы полагаем, что она завершится успешно к концу этого года», — отметил Королев.

По его словам, сейчас никто не мешает создавать в России свои индикаторы. Поэтому сейчас проходят обсуждения по поводу того, как считать на внутреннем рынке этот индикатор. Есть и свои способы счета, но они не такие удобные.

Он добавил, что сейчас налогообложение считается от ценовых агентств. Однако они ушли, а текущей способ счета не такой удобный. Поэтому индикатор изменится с внешнего на собственный.

В середине июля агентство Bloomberg сообщало, что кабинет министров России разработал на 2023 год план по созданию и продвижению национального бенчмарка (эталон нефти).