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Сбер откроет «Школу 21» во Владивостоке

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Depositphotos

Сбер, Правительство Приморского края, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, администрация Владивостока и АНО «Школа 21» заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий.

Документ в рамках Восточного экономического форума подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, первый вице-губернатор Приморского края, Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков и директор «Школы 21» Александр Федяков.

«Сегодня мы видим большой интерес к «Школе 21» со стороны руководителей различных субъектов РФ, заинтересованных в ускоренной цифровизации и опережающем социально-экономическом развитии своих регионов. Дефицит ИТ-профессионалов в масштабах страны огромен — до одного миллиона человек. «Школа 21» готовит востребованные квалифицированные кадры для цифровой экономики, и мы рады, что регионы поддерживают открытие у себя кампусов «Школы 21» и готовы оказывать им всевозможную поддержку», — отметил Ведяхин.

В рамках соглашения стороны намерены развивать стратегическое партнерство в сфере подготовки ИТ-специалистов на базе «Школы 21» на территории Приморского края, кампус которой планируется открыть во Владивостоке.

«За все время существования «Школы 21» у нас получилось не только продемонстрировать высочайшее качество подготовки наших участников, но и сформировать отличный потенциал для масштабирования школы — и с точки зрения открытия кампусов в новых регионах, и с точки зрения расширения технологического стека, которому мы учим. Уверен, что кампус школы во Владивостоке станет центром притяжения для сотен ИТ-специалистов и послужит замечательным трамплином для цифровой отрасли региона», — сказал Александр Федяков.

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