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Минприроды и «Норникель» подписали соглашение о спасении кречетов на 50 млн рублей

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Global Look Press

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и ГМК «Норильский никель» подписали соглашение о взаимодействии в области сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения популяций птиц семейства соколиных. Соглашение подписано на 2 года (2022 и 2023 годы) с поэтапными мероприятиями и общим объемом финансирования в 50 млн рублей.

«Мы давно сотрудничаем с Министерством природных ресурсов и экологии, причем это сотрудничество носит системный характер. Конечно же, мы не могли обойти своим вниманием такую важную задачу, как мониторинг популяции кречета. Кречет – это самая крупная птица из семейства соколиных, но и самая пострадавшая. За последние 20 лет численность кречетов сократилась в три раза. Сейчас в России по разным оценкам насчитывается от 3,5 до 5 тысяч гнездовых пар», — рассказал после подписания соглашения вице-президент ГМК «Норильский Никель» Андрей Грачев.

По его словам, «Норникель» всегда подтверждал и подтверждает, что является социально ответственной компанией. Кроме того, собранный банк данных по биоразнообразию будет серьезным вкладом в науку и реализацию федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма».

«Я хотел бы поблагодарить компанию «Норильский никель» за их активное участие в процессе природосбережения. Партнерство с «Норникелем» все глубже, оно детальнее, и заключенное сегодня соглашение еще раз свидетельствует о концептуальном подходе и компании, и Минприроды к проблематике. Сегодня мы говорим о финансировании научных подходов в вопросах, касающихся кречетов, и это очень важно, потому что мы уходим от точечных мероприятий к обоснованию научных подходов. Коллеги к этому готовы, и мы за это им очень благодарны. В дальнейшем мы будем искать и новые точки соприкосновения», — отметил, в свою очередь, замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин.

Кроме того, в этом году компания инициировала базовое исследование биоразнообразия в трех российских регионах, где находятся ее производственные активы – Забайкальский край, Мурманская область и Красноярский край (Таймыр). Его цель — определение зон воздействия компании и оценка текущего состояния биоразнообразия экосистем. Для выполнения работ привлечены ученые ведущих научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

В 2021 году «Норникелем» была принята стратегия в области экологии и изменения климата, комплексный план которой реализуется на всех предприятиях компании. В результате интенсивность выбросов загрязняющих веществ за 2021 год уменьшилась на 16 % год к году, а доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, увеличилась до 47%.

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