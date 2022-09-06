Продажи бумажных книг в РФ упали на 6% за год из-за снижения платежеспособности населения

Продажи бумажных книг в России за год сократились на 6%, а по сравнению с допандемийным 2019 годом упали на 12% из-за ухудшения покупательской способности населения. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогноз гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева.

Продажи бумажных книг в России в 2022 году в штуках могут снизиться до 252 млн экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в докризисном 2019 году. При этом в деньгах рост прибыли еще может сохраниться из-за увеличения цен примерно на четверть, которое связано с ростом стоимости бумаги, красок и услуг типографий. Например, по прогнозам «Эксмо», в конце 2022 года рост прибыли может быть на уровне 19% по сравнению с 2021 годом.

Участники рынка подтвердили снижение продаж и заявили, что цены на книги выросли из-за дефицита бумаги и красок весной, которые были вызваны антироссийскими санкциями. Сейчас же ситуация стабилизировалась за счет аналогов из других стран, однако избежать роста цен не получится, так как в целом все этапы и процессы производства книг серьезно выросли в цене.

Эксперты посчитали, что во втором полугодии 2022 года новой проблемой для книжного рынка в России станет увеличение пиратства из-за потери зарубежных новинок. Кроме того, на фоне дефицита новых книг из-за рубежа может возрасти спрос на любительские переводы. Защитить книжный рынок мог бы законопроект на базе антипиратского меморандума, который издатели ждут уже несколько лет.

11 августа участники рынка, а также оператор фискальных данных «Платформа ОФД» заявили «Газете.Ru», что розничные цены почти на всю школьную бумажно-беловую продукцию — к ней относятся рабочие и обычные тетради, учебники, дневники — за последний год выросли на 20-30%.