Банкир Сторчак допустил, что юань может стать новой резервной валютой

Старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак заявил в интервью РИА «Новости», что китайский юань может стать новой резервной валютой.

«Юань имеет <…> возможности для того, чтобы превратиться в резервную валюту <…> региона, который министерство иностранных дел Российской Федерации называет Большое Евразийское партнерство», — отметил эксперт.

Он указал, что в Шанхае уже действует нефтяная биржа с расчетами в юанях. Кроме того, доля китайской валюты в глобальных резервах приближается к 3%.

«Это значит, что она становится совсем близкой к доле <…> фунта стерлингов. Но если для «англичанина» характерно постепенное уменьшение роли в международных расчетах, то для юаня это устойчивый обратный тренд», — сказал Сторчак.

Вместе с тем, по словам банкира, китайские власти не форсируют интернационализацию юаня.

Ранее главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что деградация существующей в мире системы денежных отношений и торговых расчетов наблюдается уже давно, однако на фоне последних геополитических событий этот процесс может принять законченный вид.

В августе заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва призывает мир задуматься о надежности американского доллара, евро, британского фунта, японской иены и швейцарского фунта в качестве резервных валют и основного средства международных расчетов.