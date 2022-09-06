«Известия»: систему «Мир» запланировали расширить на все отели Турции до конца 2022 года

Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявил, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир». Об этом сообщают «Известия».

«С одной стороны, не работают наши карты — Visa и MasterCard. С другой стороны, достаточно хорошо работают карты «‎Мир»‎. Мы переживали в начале сезона, как будет проходить оплата, как это повлияет на активность туристов. Но сейчас мы видим, что «‎Мир» принимают практически ‎повсеместно, этот вопрос почти решен», — сказал Егармин.

Он отметил, что в настоящее время в большинстве туристических зон Турции карты «Мир» работают и у россиян нет проблем с оплатой. На текущий момент, по словам директора РТДС, на уровне госкомиссии решается вопрос о том, чтобы до конца 2022 года все турецкие отели принимали карты «Мир».

«И больше того, в Турции нет тех, кто был бы против. Наоборот. Но есть определенные технические моменты, внедрение этого всего может занять некоторое время», — подчеркнул Егармин.

По оценке Ассоциации туроператоров России, за лето Турцию посетили 2,8 млн россиян.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб».