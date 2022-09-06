Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Газпром» объяснил утечку масла сбоем агрегатов Siemens на «Северном потоке» 02:55
«Известия»: товарооборот России и Турции к концу 2022 года может достичь $80... 02:54
Теннисист Надаль объяснил свое поражение на US Open на стадии 1/8 финала 02:50
В Израиле расстреляли женщину с детьми и похитили пациента из машины скорой... 02:47
Германия отложит поэтапный отказ от атомных станций 02:38
Власти Херсонской области: Киев утаивает огромные потери ВСУ при наступлении... 02:36
Мбаппе отреагировал на информацию о проклятии Погба 02:30
Премьер-министр Украины Шмыгаль оценил важность членства страны в ЕС 02:29
На танцевальном телешоу Даня Милохин впервые узнал о существовании острова... 02:26
FT: в Еврокомиссии предложили два варианта потолка цен на газ из России 02:20

«Известия»: систему «Мир» запланировали расширить на все отели Турции до конца 2022 года

close
100%
Depositphotos

Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявил, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир». Об этом сообщают «Известия».

«С одной стороны, не работают наши карты — Visa и MasterCard. С другой стороны, достаточно хорошо работают карты «‎Мир»‎. Мы переживали в начале сезона, как будет проходить оплата, как это повлияет на активность туристов. Но сейчас мы видим, что «‎Мир» принимают практически ‎повсеместно, этот вопрос почти решен», — сказал Егармин.

Он отметил, что в настоящее время в большинстве туристических зон Турции карты «Мир» работают и у россиян нет проблем с оплатой. На текущий момент, по словам директора РТДС, на уровне госкомиссии решается вопрос о том, чтобы до конца 2022 года все турецкие отели принимали карты «Мир».

«И больше того, в Турции нет тех, кто был бы против. Наоборот. Но есть определенные технические моменты, внедрение этого всего может занять некоторое время», — подчеркнул Егармин.

По оценке Ассоциации туроператоров России, за лето Турцию посетили 2,8 млн россиян.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть