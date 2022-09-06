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Оппозиция в Британии возмущена лимитом цен на электроэнергию для премьер-министра

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Matt Dunham/Reuters

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании возмущена тем, что в условиях энергетического кризиса новый премьер-министр страны Лиз Трасс в отличие от остальных граждан имеет возможность не оплачивать счета за электроэнергию выше определенного порога, пишет The Guardian.

Счета за электричество и отопление в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 оплачиваются из госбюджета. Но расходы включены в заработную плату политика и подлежат налогообложению. Общий размер счетов не должен превышать 10% от зарплаты премьер-министра. Аналогичные правила распространяются и на министра финансов, живущего по соседству с главой правительства на Даунинг-стрит, 11.

Зарплата нового премьер-министра страны Лиз Трасс составит 75,4 тыс. фунтов ($86,8 тыс.) за год без учета примерно 84 тыс. фунтов ($96 тыс.), которые она продолжит получать как депутат палаты общин британского парламента, так как все высокопоставленные члены правительства королевства параллельно являются парламентариями.

Максимальный размер счетов Трасс за электроэнергию до конца финансового года, не превышающий 10% ее зарплаты за первые семь месяцев в кресле премьера, будет равен 4 тыс. фунтов ($4,6 тыс.), с которых она должна будет заплатить лишь НДФЛ по повышенной ставке в 45%.

Трасс заплатит менее 2 тыс. фунтов ($2,3 тыс.) за электроэнергию в предстоящий зимний период.

Лейбористы считают такие лимиты цен несправедливыми.

«Меньшее из того, что она может сделать сейчас, — это показать миллионам семей свой план. Вместо этого она оставляет их в тревожном и беспокойном состоянии», — подчеркнула теневой секретарь-казначей Минфина Абина Оппонг-Асаре, посетовав на отсутствие у властей четкой программы по борьбе с кризисом.

5 сентября новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала бороться с энергетическим кризисом в стране на посту главы Консервативной партии. Она представит «смелый план» по снижению налогов и росту экономики в Великобритании. Политик также пообещала решить вопрос со счетами населения за электроэнергию и работать над «более долгосрочными проблемами» в области электроснабжения.

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