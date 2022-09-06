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Индия проанализирует предложение G7 о лимите цен на нефть из России

Министр Пури: Индия внимательно рассмотрит предложение G7 о лимите цен на нефть из России

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Lucy Nicholson/Reuters

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане заявил, что Индия оценит предложение стран G7 о введение лимита цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Идет много разговоров из-за большого количества факторов <…> Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно», — отметил Пури.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, какие страны поддержат ограничение и как лимит отразится на рынках.

Пури заявил, что Индия потребляет около 5 млн баррелей нефти в день, а основные поставщики – ближневосточные страны. По его данным, в конце марта на долю России приходилось только 0,2% импорта нефти в Индию. Министр уточнил, что европейцы покупают за день больше нефти, чем его страна за квартал.

Он добавил, что у него нет морального конфликта из-за покупки нефти из России, однако есть моральный долг перед гражданами Индии.

2 сентября министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести лимит цен на нефть из России: с 5 декабря 2022 года для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Экономист из США Анас Альхаджи отметил, что потолок цен на нефть из России дорого обойдется Западу.

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