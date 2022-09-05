Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Норвегии сообщили об исключении полузащитника «Ростова» Норманна из сборной... 23:55
Несколько тысяч человек протестуют в Лейпциге против цен на энергоносители 23:54
Глава Минэнерго Шульгинов: добыча «Сахалина-1» остановлена под надуманным предлогом 23:52
Вратарь «Торпедо» Бабурин признал правильность решений арбитра... 23:50
Зарезавшая пятилетнюю дочь жительница Челябинской области скончалась в больнице 23:43
Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов шести судов... 23:42
Монастырь канонической УПЦ с начала конфликта на Украине принял пять тысяч... 23:38
«Беспредел, в концовке увидели цирк»: тренер «Торпедо»... 23:33
РЕН ТВ: в Москве подполковник полиции ранил восьмиклассника из пневматического... 23:27
Путин прилетел во Владивосток, где поучаствует в ВЭФ 23:27

Депутат от АдГ Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2»

close
100%
Arnd Wiegmann/Reuters

Член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

В публикации отмечается, что депутат в рамках политических дебатов выступил за продление срока службы АЭС, а также и порекомендовал задействовать российский газопровод, который заморозили по инициативе правительства Германии 22 февраля.

Руководитель баварского отделения партии Стефан Прочка отметил, что у ФРГ, которая является экономической супердержавой, должна существовать возможность «разговаривать на равных» как с РФ, так и с Соединенными Штатами.

Ранее в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках видеоконференции обсудили текущую ситуацию с энергоснабжением и цены на энергоносители в Европе.

До этого Макрон заявил, что Париж поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть