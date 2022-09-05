Депутат от АдГ Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2»

Член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

В публикации отмечается, что депутат в рамках политических дебатов выступил за продление срока службы АЭС, а также и порекомендовал задействовать российский газопровод, который заморозили по инициативе правительства Германии 22 февраля.

Руководитель баварского отделения партии Стефан Прочка отметил, что у ФРГ, которая является экономической супердержавой, должна существовать возможность «разговаривать на равных» как с РФ, так и с Соединенными Штатами.

Ранее в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках видеоконференции обсудили текущую ситуацию с энергоснабжением и цены на энергоносители в Европе.

До этого Макрон заявил, что Париж поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру.