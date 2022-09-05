Кабмин РФ предоставил «Газпром нефти» федеральный участок недр в территориальном море

Российское правительство предоставило в пользование «Газпром нефти» для поиска углеводородного сырья участок недр федерального значения, расположенный в акватории Енисейского залива Карского моря. Данное решение было принято без аукциона, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на распоряжение кабмина.

Сообщение о том, что компания подала в Роснедра заявку на геологическое изучение Усть-Енисейского участка в Енисейском заливе Карского моря, поступило в сентябре 2021 года.

Предполагается, что «Газпром нефть» после проведения геологоразведки на участке определит запасы и поставит их на баланс госкомиссии. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то в дальнейшем ей может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

В настоящее время законодательство РФ ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные «Роснефть» и «Газпром».

Ранее сообщалось, что немецкая либеральная партия предложила разрешить добычу сланцевого газа в Балтийском море.