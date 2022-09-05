Хабек рассказал, чем Германия хочет заместить газ из России

Власти Германии планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа. Об этом заявил глава минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, слова которого приводит РИА «Новости».

Вице-канцлер отметил, что поставки российского газа, «не играют больше роли».

«То, что произошло сейчас, что «Северный поток»... не подключается, это не было неожиданностью», — добавил Хабек.

По его словам, власти страны должны будут «иначе обеспечить энергоснабжение», используя плавучие терминалы СПГ, «значительный рост» поставок энергоресурсов из соседних европейских стран и меры экономии. Вице-канцлер подчеркнул, что Германия «должна справиться и справится» с этим без поставок из России.

«Газохранилища хорошо заполнены, продолжают заполняться, несмотря на то, что поставки по «Северному потоку» не слишком велики», — резюмировал Хабек.

Ранее компания Uniper подписала партнерское соглашение с австралийской нефтегазовой фирмой Woodside о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года. Объемы поставляемого в рамках сделки топлива составят более 0,8 млн тонн в год. При этом поставки австралийского природного газа в Евросоюз с сентября 2031 года будут зависеть от результатов завершения долгосрочного стратегического резервирования мощностей в Северо-Западной Европе со стороны Uniper. Об итогах резервирования станет известно к марту 2023 года.€