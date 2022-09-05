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Крупнейшие ретейлеры России увеличили выручку до 3,75 трлн рублей по итогам первого полугодия

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Крупнейшие российские продуктовые сети по итогам первых шести месяцев 2022 года нарастили совокупную выручку на 26,5%, до 3,75 трлн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

Лидером рейтинга в сегменте сетей товаров повседневного спроса (FMCG) осталась X5 Group. Совокупная выручка группы за первое полугодие увеличилась на 18,8% до 1,35 трлн рублей. Следом расположились «Магнит» (1,11 трлн руб., +39%) и входящие в Mercury Retail Group «Бристоль» (106,8 млрд руб., +33,8%) и «Красное&Белое» (327,2 млрд, +31,5%). Замкнула топ-5 рейтинга региональная сеть «Светофор», потеснив с пятой строчки «Ашан».

На увеличение выручки крупнейших российских продуктовых ретейлеров повлиял ряд факторов. Одним из ключевых стал ажиотажный потребительский спрос населения весной 2022 года, отмечается в отчете Infoline. По словам руководителя магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Александра Лебедева, сети воспользовались ситуацией на рынке и предлагали гражданам дефицитные товары, что подстегнуло выручку ведущих ретейлеров.

4 сентября британская газета The Sun сообщила, что западные санкции не оказали влияния на цены в российских магазинах. Кризис гораздо серьезнее ударил по жителям Великобритании, которые вынуждены экономить на продовольствии и оплачивать огромные счета за электроэнергию и газ.

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