Bloomberg: в ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газ

Эксперты стран Евросоюза 7 сентября обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газ, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию ЕС.

По информации агентства, ЕС рассматривает два возможных инструмента при импорте российского газа: предельную цену на газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об убежденности в том, что цены на российский газ должны быть ограничены. Однако дипломаты говорят, что государства-члены по-прежнему расходятся во мнениях по поводу такого шага, опасаясь, что это приведет к полной остановке российских потоков. Еврокомиссия подчеркнула, что хотя Россия уже резко сократила поставки в ЕС, этот вариант следует рассматривать только в том случае, если блок готов пойти на полный разрыв.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе заявлял, что Россия могла бы поставлять газ в Евросоюз по другим газопроводам, если бы причина остановки прокачки газа по «Северному потоку» была технической.