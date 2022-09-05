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В Сбербанке рассказали о готовности оперативно рассматривать заявки от бизнеса на промипотеку

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Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал готовности банка оперативно рассматривать заявки от компаний на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин завил, что правительство подготовило постановление о запуске промышленной ипотеки и что этот инструмент нужно запустить оперативно. Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что этот инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а значит в итоге позволит создать больше рабочих мест.

Также глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что промышленную ипотеку будут выдавать под 5% годовых на срок до 7 лет, для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже - 3%, при этом максимальная сумма таких кредитов составит 500 миллионов рублей.

«Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от клиентов на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы», — прокомментировал Ведяхин в ходе Восточного экономического форума.

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