В Сбербанке рассказали о готовности оперативно рассматривать заявки от бизнеса на промипотеку

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал готовности банка оперативно рассматривать заявки от компаний на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин завил, что правительство подготовило постановление о запуске промышленной ипотеки и что этот инструмент нужно запустить оперативно. Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что этот инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а значит в итоге позволит создать больше рабочих мест.

Также глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что промышленную ипотеку будут выдавать под 5% годовых на срок до 7 лет, для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже - 3%, при этом максимальная сумма таких кредитов составит 500 миллионов рублей.

«Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от клиентов на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы», — прокомментировал Ведяхин в ходе Восточного экономического форума.