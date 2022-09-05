Минтруд: минимум 40% российских семей не могут взять даже льготную ипотеку

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила в рамках Восточного экономического форума, что минимум 40% семей в России не могут взять никакую ипотеку, в том числе льготную. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Баталиной, ипотека безусловно является способом улучшения жилищных условий, для ряда семей комфортным и удобным, но при этом минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку.

«Безусловно, ипотечное кредитование — способ улучшения жилищных условий, и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека. Все эти ипотеки в конечном счете характеризуются сниженной процентной ставкой... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить» , – пояснила Баталина.

Она также добавила, что иногда ипотека может стать сдерживающим фактором рождаемости, ведь большой долг перед банком может противоречить желанию семьи завести ребенка.

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