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Минтруд: минимум 40% российских семей не могут взять даже льготную ипотеку

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Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила в рамках Восточного экономического форума, что минимум 40% семей в России не могут взять никакую ипотеку, в том числе льготную. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Баталиной, ипотека безусловно является способом улучшения жилищных условий, для ряда семей комфортным и удобным, но при этом минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку.

«Безусловно, ипотечное кредитование — способ улучшения жилищных условий, и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека. Все эти ипотеки в конечном счете характеризуются сниженной процентной ставкой... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить» , – пояснила Баталина.

Она также добавила, что иногда ипотека может стать сдерживающим фактором рождаемости, ведь большой долг перед банком может противоречить желанию семьи завести ребенка.

Ранее сообщалось, что однокомнатные квартиры назвали самыми популярными для покупки в новостройках Москвы.

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