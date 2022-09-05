СберСтрахование улучшила программу комплексного страхования малого и микробизнеса

СберСтрахование в преддверии Восточного экономического форума модернизировала программу комплексного страхования для малого и микробизнеса «Защита 360», добавив возможность предпринимателям выбирать наполнение полиса и подключать новые дополнительные опции.

«Защита 360» содержит четыре блока – страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности. В каждом блоке клиент имеет возможность установить необходимый размер страхового покрытия и подключить дополнительные опции. Минимальная страховая сумма по каждому из блоков составляет 500 тысяч рублей, максимальная – 5 млн рублей.

«Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками, которые могут негативно сказаться на бизнесе. Предотвратить нештатные ситуации не всегда возможно, поэтому предприятиям крайне важно предусмотреть необходимую страховую защиту. СберСтрахование всегда готова поддержать бизнес и предложить решения, максимально удовлетворяющие его потребности с учетом сферы деятельности, оборота и особенностей отрасли», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

К основному пакету защиты активов, в который входит страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, движимого имущества и денежных средств в кассе, клиент может добавить защиту конструктивных элементов зданий и внешней отделки.

Финансовый блок предусматривает страхование рисков недополучения прибыли из-за перерыва в деятельности. Блок страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при эксплуатации недвижимого имущества, а также ремонтных работ теперь может быть дополнен рисками причинения вреда окружающей среде.

Основной пакет защиты сотрудников включает страхование персонала от несчастных случаев и услуги телемедицины. Кроме того, в него включены медицинский и лекарственный навигаторы, которые помогают подобрать медицинское учреждение, узнать стоимость их услуг, записаться на прием, проанализировать состав назначенных препаратов и подобрать их аналоги.