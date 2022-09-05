Российские банки предложили раскрывать отчетность на закрытой от инвесторов платформе

Российские банки предложили ЦБ создать закрытую платформу, где можно будет раскрывать финансовую отчетность. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо Ассоциации банков России (АБР) регулятору.

В АБР указали, что уменьшение объемов раскрытия информации усложнило для участников рынка принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов. В целом участникам рынка необходимо изучать и делиться отраслевой отчетностью. Поэтому необходимо создать платформу, где эта информация будет доступна для участников рынка, которые поднадзорны Банку России.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, полученная информация должна быть доступна лишь резидентам России. Если же у доступа к информации будет более свободный режим, то отследить кто резидент, а кто нет, практически невозможно. Кроме того, участники рынка заинтересованы, чтобы отчетности никуда не уходили, и сами будут с осторожностью относиться к информации своих коллег.

Аналитики посчитали, что раскрытие отчетности узкому кругу участников рынка не снизит риски, а предложение банков не делает ситуацию прозрачнее. Если кредитные организации могут передавать друг другу финансовую информацию, то инвесторы и аналитики просто будут за пределами этой «прозрачности». Возможно, со временем, Банк России все-таки пойдет по пути постепенного раскрытия финансовых данных, но уже неограниченному кругу лиц.

20 апреля на сайте Банка России сообщалось, что российским банкам запрещается раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах. В ЦБ добавили, что такое решение принял совет директоров регулятора. При этом банки не будут раскрывать отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 года и до 30 сентября 2022 года.