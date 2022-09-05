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Российские банки предложили раскрывать отчетность на закрытой от инвесторов платформе

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские банки предложили ЦБ создать закрытую платформу, где можно будет раскрывать финансовую отчетность. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо Ассоциации банков России (АБР) регулятору.

В АБР указали, что уменьшение объемов раскрытия информации усложнило для участников рынка принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов. В целом участникам рынка необходимо изучать и делиться отраслевой отчетностью. Поэтому необходимо создать платформу, где эта информация будет доступна для участников рынка, которые поднадзорны Банку России.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, полученная информация должна быть доступна лишь резидентам России. Если же у доступа к информации будет более свободный режим, то отследить кто резидент, а кто нет, практически невозможно. Кроме того, участники рынка заинтересованы, чтобы отчетности никуда не уходили, и сами будут с осторожностью относиться к информации своих коллег.

Аналитики посчитали, что раскрытие отчетности узкому кругу участников рынка не снизит риски, а предложение банков не делает ситуацию прозрачнее. Если кредитные организации могут передавать друг другу финансовую информацию, то инвесторы и аналитики просто будут за пределами этой «прозрачности». Возможно, со временем, Банк России все-таки пойдет по пути постепенного раскрытия финансовых данных, но уже неограниченному кругу лиц.

20 апреля на сайте Банка России сообщалось, что российским банкам запрещается раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах. В ЦБ добавили, что такое решение принял совет директоров регулятора. При этом банки не будут раскрывать отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 года и до 30 сентября 2022 года.

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