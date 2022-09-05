Сбер запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП

Сбер запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса.

Для оформления полиса ОСАГО в одной из 12 страховых компаний-партнеров сервиса необходимо указать на маркетплейсе регистрационный знак транспортного средства и ИНН юрлица. Далее система позволит в онлайн-режиме сравнить предложения и подобрать наилучший вариант. Оплатить полис можно банковской картой, а сам электронный полис придет на электронную почту в течение 30 минут.

«Государство сегодня активно поддерживает малый бизнес, предлагая различные льготы и меры поддержки. Сбер, как крупнейший банк с большим количеством клиентов сегмента ММБ, отлично понимает их нужды и поддерживает вектор на снижение административных барьеров. Запуск работы маркетплейса ОСАГО для юрлиц и ИП — знаковый шаг на этом пути. Представителям небольших организаций больше не нужно обращаться в офисы разных страховщиков за предложениями, вновь и вновь заполняя одни и те же данные. Теперь получить предложения основных игроков рынка и сравнить их условия, выбрав наиболее оптимальные, можно онлайн за несколько минут», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбер с 2022 года развивает маркетплейс по ОСАГО для физлиц. Автовладельцы могут приобрести полис, сравнив условия страховщиков — партнеров площадки и выбрав для себя оптимальное предложение. Совокупные сборы сервиса уже превысили 2,3 млрд рублей.