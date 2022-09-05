Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названы продукты, которые помогут согреться 11:37
5-летний мальчик чуть не погиб во время богослужения в протестантской церкви... 11:36
В Румынии открылся Международный музыкальный конкурс с участием российских... 11:33
Глава администрации Энергодара: ВСУ готовят новые провокации в отношении ЗАЭС 11:33
В Сбере объявили о рекордных с начала года объемах выдачи потребкредитов... 11:30
Соосновательница 12Storeez Марина Голомаздина пожаловалась на преследования сталкера 11:28
В Китае выразили надежду на пересмотр ЕС решения о потолке цен... 11:26
Минтруд: минимум 40% российских семей не могут взять даже льготную ипотеку 11:21
Эксперт Бубнов сделал печальный вывод по итогам «Спартак» —... 11:21
Путин прибыл на Камчатку для участия в экологическом форуме 11:20

Сбер запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса.

Для оформления полиса ОСАГО в одной из 12 страховых компаний-партнеров сервиса необходимо указать на маркетплейсе регистрационный знак транспортного средства и ИНН юрлица. Далее система позволит в онлайн-режиме сравнить предложения и подобрать наилучший вариант. Оплатить полис можно банковской картой, а сам электронный полис придет на электронную почту в течение 30 минут.

«Государство сегодня активно поддерживает малый бизнес, предлагая различные льготы и меры поддержки. Сбер, как крупнейший банк с большим количеством клиентов сегмента ММБ, отлично понимает их нужды и поддерживает вектор на снижение административных барьеров. Запуск работы маркетплейса ОСАГО для юрлиц и ИП — знаковый шаг на этом пути. Представителям небольших организаций больше не нужно обращаться в офисы разных страховщиков за предложениями, вновь и вновь заполняя одни и те же данные. Теперь получить предложения основных игроков рынка и сравнить их условия, выбрав наиболее оптимальные, можно онлайн за несколько минут», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбер с 2022 года развивает маркетплейс по ОСАГО для физлиц. Автовладельцы могут приобрести полис, сравнив условия страховщиков — партнеров площадки и выбрав для себя оптимальное предложение. Совокупные сборы сервиса уже превысили 2,3 млрд рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть