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Производство вагонов для метро в России сократилось на 42% за семь месяцев

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Выпуск вагонов метро в России в период с января по июль 2022 года уменьшился на 42%, до 152 штук. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

По данным Росстата, за семь месяцев в России было выпущено всего 152 вагона для метро, при этом в апреле и июле не было произведено ни одного вагона. В прошлом же году в России было выпущено 430 вагонов метро. Причем больше половины заказов пришлось на Московский метрополитен.

В публикации указали, что спад в производстве произошел на фоне введения множества антироссийских санкций. Кроме того, было прекращено сотрудничество с основными международными технологическими компаниями. Например, Тихвинский вагоностроительный завод уходил в простой на 2,5 месяца из-за недостатка подшипников из США.

По данным издания, производство вагонов может быть увеличено из-за того, что власти Москвы будут наращивать объемы поставок поездов. Кроме того, ситуации поможет и выделение «Трансмашхолдингу» (ТМХ) 11,4 млрд рублей в виде займов в интересах производства.

В конце июля РИА «Новости» сообщило, что объем производства грузовых вагонов в России к концу года может составить не более 50 тыс. единиц, что на 20% ниже прошлогоднего результата. По информации агентства, по итогам первого полугодия производство российских грузовых вагонов сократилось на 18%.

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