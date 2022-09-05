Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Виторган рассказал о реакции на развод их с Собчак сына Платона 08:27
Володин рекомендовал украинским женщинам покинуть страну из-за вероятной мобилизации 08:26
Неизвестный мужчина домогался 4-летней девочки в Новопавловске 08:26
Актеры театра имени Ермоловой готовят новый иск к Олегу Меньшикову 08:25
«Воронцовские» сухарики могут сменить владельца после банкротства 08:21
РИА «Новости»: Греция пыталась перехватить самолет Турции во время миссии НАТО 08:20
Япония заявила о полезности мер по ограничению цен на нефть из РФ 08:19
Теннисист Медведев объяснил поражение Кирьосу в 1/8 финала US Open простудой 08:19
В Госдуме предложили создать в России институт для сохранения украинского... 08:19
В Минздраве рассказали об изменении числа абортов в России за последние... 07:54

Основатель группы ПИК Писарев решил покинуть свой бизнес в России

close
100%
Azzilb/Wikimedia Commons

Основатель группы ПИК Кирилл Писарев, большая часть активов которого находится в США и Европе, решил сократить свои бизнес-интересы в России, продав подразделение компании Wainbridge и выйдя из нефтяного бизнеса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

«Руководство международного девелоперского холдинга Wainbridge International утвердило обновленную стратегию, согласно которой решило передать российский бизнес локальному менеджменту», — отметила руководитель департамента маркетинга компании Елена Михайликова.

В публикации указали, что на сайте Wainbridge теперь нет проектов из России. Сама же компания в РФ занималась строительством различных жилищных комплексов, а также выступала девелопером в строительстве отеля и апартаментов в Москве.

По данным ЕГРЮЛ, Писарев также передал свою нефтегазовую компанию РНГК «Саратов» новым владельцам.

В начале сентября старейший оператор tax free в мире — швейцарская компания Global Blue — заявила о выходе из совместного предприятия с бизнесменом Рубеном Варданяном и продаже своей доли российским партнерам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть