Основатель группы ПИК Писарев решил покинуть свой бизнес в России

Основатель группы ПИК Кирилл Писарев, большая часть активов которого находится в США и Европе, решил сократить свои бизнес-интересы в России, продав подразделение компании Wainbridge и выйдя из нефтяного бизнеса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

«Руководство международного девелоперского холдинга Wainbridge International утвердило обновленную стратегию, согласно которой решило передать российский бизнес локальному менеджменту», — отметила руководитель департамента маркетинга компании Елена Михайликова.

В публикации указали, что на сайте Wainbridge теперь нет проектов из России. Сама же компания в РФ занималась строительством различных жилищных комплексов, а также выступала девелопером в строительстве отеля и апартаментов в Москве.

По данным ЕГРЮЛ, Писарев также передал свою нефтегазовую компанию РНГК «Саратов» новым владельцам.

В начале сентября старейший оператор tax free в мире — швейцарская компания Global Blue — заявила о выходе из совместного предприятия с бизнесменом Рубеном Варданяном и продаже своей доли российским партнерам.