«Воронцовские» сухарики могут сменить владельца после банкротства

Мощности и торговые марки обанкротившегося производителя сухариков «Воронцовские» может приобрести экс-зампред правительства Крыма и бывший топ-менеджер газовой отрасли Борис Зимин (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источника издания, активы обанкротившегося производителя сухариков «Воронцовские» ООО «РусКо» могут отойти к структурам, близким к Борису Зимину, который в 2017–2018 годах был зампредом правительства Крыма и главой «Черноморнефтегаза». При этом сам Зимин мог стать совладельцем «РусКо» еще в 2019–2020 годах. Однако структура собственников компании не раскрывается.

Эксперты сошлись во мнении, что из-за роста стоимости чипсов переход на сухарики является логичной и доступной альтернативой. Кроме того, жаркое лето должно было спровоцировать рост продаж прохладительных напитков и пива, и как следствие, снеков и сухариков. При этом некоторые участники рынка посчитали, что серьезного потенциала в развитии данной категории нет, так как на рынке уже есть серьезная конкуренция между несколькими крупными игроками.

«РусКо» была основана Андреем Коркуновым в 2007 году. Мощность производственных линий по выпуску сухариков была выше 50 тонн в сутки. В 2020 году «РусКо» признали банкротом. После этого в отношении Коркунова ввели процедуру реструктуризации долгов.

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