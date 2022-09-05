СМИ: в России могут ввести пошлины на иностранную мебель

Минпромторг получил обращение от Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) с просьбой ввести заградительные импортные пошлины на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления (древесные плиты и фанеры). Об этом министерство сообщило «Известиям».

Ассоциация предлагает установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, а для всех остальных — 10%, указано в письме.

Необходимость этой меры ассоциация объяснила санкциями против компаний лесопромышленного комплекса, у которых многократно выросли логистические расходы, а также закрытием экспортных направлений для отечественных предприятий. Так, было потеряно свыше 60% традиционных рынков сбыта, и в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее снижение продаж. В такой ситуации, как отмечается в документе, импорт продукции заметно вредит российскому рынку.

Как считает АМДПР, ввод заградительных пошлин для зарубежных компаний поможет сохранить российским производителям десятки миллиардов рублей в ближайший год.

Мебель российский производителей не уступает западным ни по дизайну, ни по качеству продукции, считает генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков. По его словам, по объему продукции отечественные производители смогут легко «насытить весь внутренний рынок, и еще останется для экспорта».

В Минпромторге заявили, что рассмотрят поступившее предложение АМДПР в установленном порядке.

Ранее в Минпромторге сообщали, что взимание пошлин при ввозе из-за рубежа сепараторов для российских автомобильных аккумуляторов стимулирует производителей к локализации продукции.