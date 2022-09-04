Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кардиолог Гаглошвили рассказал, возможно ли полностью излечиться от гипертонии 21:46
Захарова назвала «чудовищной логикой невежды» слова главы МИД Эстонии... 21:43
Экс-тренер «Локомотива» Семин заявил, что ему понравилось работать... 21:43
Австрийская промышленность потребовала помощи на фоне десятикратного роста стоимости... 21:37
Рианна помогла с уборкой в ресторане «Русская икра» после вечеринки... 21:30
У побережья Латвии разбился самолет, на перехват которого поднимались... 21:27
«Адана Демирспор» Дзюбы вырвал ничью у последней команды чемпионата Турции 21:26
Рожающие самцы морских коньков выгоняют из себя детенышей с помощью мышц... 21:20
Sun: украинская беженка увела из семьи британского миллионера Оверли 21:19
Сериал «Аркейн» стал первым стриминговым шоу, получившим «Эмми» в анимационной... 21:17

Глава МИД Венгрии оценил надежность «Газпрома» в поставках газа

Сийярто заявил о надежном партнерстве с «Газпромом» в поставках газа

close
100%
Bela Szandelszky/AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что компания «Газпром» до сих пор была надежным партнером в поставках газа и что в случае проблем с северным и западным маршрутами она доставит все законтрактованные объемы голубого топлива в Венгрию, передает РИА «Новости».

«Контракты подписаны, они исправно выполняются до сих пор, транзитный маршрут безопасен, а страны, расположенные на нем, надежны», — отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что объемы газа, транспортируемого Россией по южному маршруту, намного больше: каждый день прибывает примерно 88-90% законтрактованного объема. По его словам, вице-премьер РФ Александр Новак заверил его в том, что объемы, которые не могут быть доставлены по северной и западной линиям «по техническим причинам», будут доставлены венгерской стороне и что «нет нужды рассчитывать», что «Газпром» «перекроет кран».

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия подписала договор с «Газпромом» о поставках с 1 сентября дополнительных 5,8 млн кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть