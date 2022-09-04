Глава МИД Венгрии оценил надежность «Газпрома» в поставках газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что компания «Газпром» до сих пор была надежным партнером в поставках газа и что в случае проблем с северным и западным маршрутами она доставит все законтрактованные объемы голубого топлива в Венгрию, передает РИА «Новости».

«Контракты подписаны, они исправно выполняются до сих пор, транзитный маршрут безопасен, а страны, расположенные на нем, надежны», — отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что объемы газа, транспортируемого Россией по южному маршруту, намного больше: каждый день прибывает примерно 88-90% законтрактованного объема. По его словам, вице-премьер РФ Александр Новак заверил его в том, что объемы, которые не могут быть доставлены по северной и западной линиям «по техническим причинам», будут доставлены венгерской стороне и что «нет нужды рассчитывать», что «Газпром» «перекроет кран».

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия подписала договор с «Газпромом» о поставках с 1 сентября дополнительных 5,8 млн кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.