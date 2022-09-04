Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сийярто заявил об отсутствии планов менять российских поставщиков топлива для АЭС... 20:15
ТАСС: Евросоюз вслед за США сменил посла в России 20:11
Болгария увеличит визовый сбор для россиян с €35 до €80 20:08
Ученые научили искусственный интеллект «объяснять» свои решения 20:01
Times: обыск ФБР оставил Меланию Трамп без нижнего белья 19:56
Лавров рассказал, что ждет от матча «Спартак» — «Зенит» 19:55
Песков: Путин не читает Telegram-каналы, но получает обзоры их публикаций 19:54
Ивлеева заявила, что из-за съемок у нее нет времени на учебу и саморазвитие 19:50
Суд отклонил иск о детской порнографии на обложке альбома Nirvana «Nevermind» 19:49
Бывший главный тренер «Химок» Юран заявил, что в скором времени возглавит... 19:43

Шольц не исключил внеплановое отключение электричества в Германии этой зимой

close
100%
Michele Tantussi/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что этой зимой в стране будут внепланово отключать электроэнергию, но не стал исключать такую вероятность. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

«Мы все предприняли, чтобы этого не произошло. Я уже сообщал о некоторых мерах — например, чтобы угольные электростанции были готовы заработать и производить электричество, чтобы мы могли сэкономить газ», — сказал Шольц.

Ранее 4 сентября глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о предполагаемом полном внеплановом отключении электроэнергии в Германии этой зимой.

Накануне Шольц в интервью Funke выразил мнение, согласно которому Германии хватит газа на ближайшую зиму, и страна сможет ее пережить, если Россия сократит поставки газа.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» остановила прокачку газа по «Северному потоку» 31 августа. Вновь газопровод должен был заработать 3 августа, но 2 сентября пресс-служба предприятия заявила, что из-за утечки масла работу трубопровода прекратят до окончания ремонтных работ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть