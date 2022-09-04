Шольц не исключил внеплановое отключение электричества в Германии этой зимой

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что этой зимой в стране будут внепланово отключать электроэнергию, но не стал исключать такую вероятность. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

«Мы все предприняли, чтобы этого не произошло. Я уже сообщал о некоторых мерах — например, чтобы угольные электростанции были готовы заработать и производить электричество, чтобы мы могли сэкономить газ», — сказал Шольц.

Ранее 4 сентября глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о предполагаемом полном внеплановом отключении электроэнергии в Германии этой зимой.

Накануне Шольц в интервью Funke выразил мнение, согласно которому Германии хватит газа на ближайшую зиму, и страна сможет ее пережить, если Россия сократит поставки газа.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» остановила прокачку газа по «Северному потоку» 31 августа. Вновь газопровод должен был заработать 3 августа, но 2 сентября пресс-служба предприятия заявила, что из-за утечки масла работу трубопровода прекратят до окончания ремонтных работ.