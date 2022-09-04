Экономист Табах заявил, что в мире может сформироваться новая валютная система

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что деградация существующей в мире системы денежных отношений и торговых расчетов наблюдается уже давно, однако на фоне последних геополитических событий этот процесс может принять законченный вид. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, объем и свобода мировой торговли находятся в стагнации с 2012 года, а финансовая система разваливается на сегменты и блоки из-за требований регуляторов и борьбы с отмыванием денег, а также и из-за санкций.

«С учетом последних событий, происходящих вне финансовой сферы, этот процесс может принять законченный вид», — утверждает Табах.

Он добавил, что следует обратиться к истории, в которой уже был похожий пример формирования новой валютной системы, формирующейся в данный момент. По его словам, во второй половине XIX века создавались валютные блоки и таможенные союзы, вводились ограничения и пошлины на транзакции вне этих организаций. Сегодня эта ситуация наблюдается на новом технологическом уровне, отметил экономист.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что из-за ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе и роста социально-политических разногласий в ряде стран, например, в Италии, Греции, Испании и Португалии могут отказаться от евро и вернуться к национальным валютам, чтобы получить выгоду.