Daily Shincho: энергокризис вынудил Европу вернуться к нефти и углю

Резкий рост цен на газ в Европе вынудил страны Евросоюза вернуться к использованию нефти и угля. Об этом сообщает Daily Shincho.

Цены на газ в Европе снова растут. Это произошло из-за того, что жаркая погода и низкий уровень рек привел к уменьшению выработки электроэнергии на тех электростанциях, которые работали не на газе. Все это вынудило европейские страны увеличить спрос на нефть и уголь, отметили в публикации.

По данным издания, до начала спецоперации России на Украине газ стоил дешевле нефти. Это связано с тем, что жидкую нефть можно легко перевозить большими танкерами, в то время как газ требует больших мощностей для прокладки трубопроводов и преобразования в СПГ. При этом в Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что спрос на газ в мире по итогам года упадет на 0,5%, и не будет расти в течение трех лет. Кроме того, рекордно высокие цены на газ мешают Европе отказаться от использования нефти и угля, и даже более того, происходит разворот в сторону именно этих ресурсов.

В МЭА спрогнозировали, что по итогам 2022 года больше всего вырастет мировое потребление угля и, возможно, этот показатель будет еще выше в следующем году. При этом страны Евросоюза, которые раньше призывали сократить потребление угля, сами теперь активно его используют и лишь увеличивают потребление.

25 августа агентство Reuters со ссылкой на документ министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что правительство Германии обеспокоено возможными трудностями с поставками угля для электростанций и нефти в северо-восточные районы страны.