Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МЧС Казахстана: один человек погиб в результате пожаров в Костанайской области 07:48
«Урал» подаст жалобу на судейство в матче с «Динамо» 07:45
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов калибра... 07:44
Финансист Белогорьев заявил о бессмысленности идеи по ограничению цен... 07:40
Сериал по «Властелину колец» собрал рекордное для Prime Video число... 07:35
В «Динамо» рассказали о причинах срыва перехода защитника «Рубина» Самошникова 07:32
Остеопат предупредил о смертельной опасности селфи 07:22
Гогниев ждет от «Химок» агрессивного футбола, чтобы все боялись команды как огня 07:19
На севере Казахстана в Костанайской области возобновляется движение поездов 07:18
Экономист Табах заявил, что в мире может сформироваться новая валютная система 07:13

Daily Shincho: энергокризис вынудил Европу вернуться к нефти и углю

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Резкий рост цен на газ в Европе вынудил страны Евросоюза вернуться к использованию нефти и угля. Об этом сообщает Daily Shincho.

Цены на газ в Европе снова растут. Это произошло из-за того, что жаркая погода и низкий уровень рек привел к уменьшению выработки электроэнергии на тех электростанциях, которые работали не на газе. Все это вынудило европейские страны увеличить спрос на нефть и уголь, отметили в публикации.

По данным издания, до начала спецоперации России на Украине газ стоил дешевле нефти. Это связано с тем, что жидкую нефть можно легко перевозить большими танкерами, в то время как газ требует больших мощностей для прокладки трубопроводов и преобразования в СПГ. При этом в Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что спрос на газ в мире по итогам года упадет на 0,5%, и не будет расти в течение трех лет. Кроме того, рекордно высокие цены на газ мешают Европе отказаться от использования нефти и угля, и даже более того, происходит разворот в сторону именно этих ресурсов.

В МЭА спрогнозировали, что по итогам 2022 года больше всего вырастет мировое потребление угля и, возможно, этот показатель будет еще выше в следующем году. При этом страны Евросоюза, которые раньше призывали сократить потребление угля, сами теперь активно его используют и лишь увеличивают потребление.

25 августа агентство Reuters со ссылкой на документ министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что правительство Германии обеспокоено возможными трудностями с поставками угля для электростанций и нефти в северо-восточные районы страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть