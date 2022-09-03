Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Комик Александр Гудков может получить пять лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий» 18:14
GM предложит закрыться дилерам Buick, не желающим продавать электромобили 18:13
Лукьяненко снова отложил работу над заключительным романом из цикла... 18:10
Reuters: «Северный поток» возобновил работу после остановки 18:09
«Краснодар» и «Сочи» объявили составы на матч 8-го тура РПЛ 18:07
Власти Запорожья заявили, что Киев пытался взять в заложники миссию МАГАТЭ 17:59
Хоккеист Овечкин в ближайшее время покинет Россию 17:58
Во французском Минфине заявили о намерении сдерживать рост тарифов... 17:54
Гоген Солнцев назвал того, кому Пугачева пожелала «набить морду» 17:53
Член администрации Запорожья Рогов: мощность энергоблоков Запорожской АЭС снижена вдвое 17:53

Премьер Швеции Андерссон предупредила о риске финансового кризиса в стране

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна рискует попасть в финансовый кризис в случае отсутствия мер по предотвращению проблем в этой сфере на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Если мы не примем меры в ближайшее время, это может привести к серьезным финансовым проблемам. В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис. Мы не оставим шведские домохозяйства и компании на произвол судьбы», — сказала Андерссон.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сказала, что Вашингтон и союзники попробуют в ближайшем будущем определить потолок цены на российскую нефть.

Ранее главы Минфинов стран «Большой семерки» (G7) согласились установить потолок цены на российскую нефть.

До этого газета Financial Times сообщала, что страны G7 планируют поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть с 5 декабря, в отношении нефтепродуктов РФ ограничения могут начать действовать с 5 февраля 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть