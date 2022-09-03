Премьер Швеции Андерссон предупредила о риске финансового кризиса в стране

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна рискует попасть в финансовый кризис в случае отсутствия мер по предотвращению проблем в этой сфере на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Если мы не примем меры в ближайшее время, это может привести к серьезным финансовым проблемам. В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис. Мы не оставим шведские домохозяйства и компании на произвол судьбы», — сказала Андерссон.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сказала, что Вашингтон и союзники попробуют в ближайшем будущем определить потолок цены на российскую нефть.

Ранее главы Минфинов стран «Большой семерки» (G7) согласились установить потолок цены на российскую нефть.

До этого газета Financial Times сообщала, что страны G7 планируют поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть с 5 декабря, в отношении нефтепродуктов РФ ограничения могут начать действовать с 5 февраля 2023 года.