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Еврокомиссар Джентилони допустил начало снижения инфляции в Евросоюзе в 2023 году

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики, допустил, что инфляция в странах Евросоюза (ЕС) начнет снижаться в 2023 году, написало агентство ANSA.

«Очень сложно делать прогнозы. С точки зрения роста 2023 год может быть более сложным. Однако не менее вероятно, что снижение инфляции начнется в 2023 году», — сказал Джентилони.

На этой неделе пресс-служба Евростата сообщила, что уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны к концу августа 2022 года поднялся до рекордных 9,1%. Месяцем ранее этот показатель составлял 8,9%.

На усиление темпов инфляции в последний месяц лета повлияли ряд факторов. Среди ключевых — рост цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

Ранее 3 сентября сообщалось, что средняя расчетная цена газа в Европе в августе подскочила на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500.

Цены на газовые фьючерсы с поставкой на сентябрь в августе стали расти на фоне заявлений компании «Газпром» о приостановке «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября.

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