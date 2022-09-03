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В Латвии запланировали снова поднять тарифы на газ осенью

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Alik Keplicz/AP

Компания Latvijas gāze запланировала осенью в очередной раз поднять цены на газ, так как принятые в июле тарифы значительно ниже текущих рыночных цен. Об этом пишет Neatkarīgā.

«Мы не можем продавать газ по 107 евро, когда сейчас на рынке он стоит 230. Мы проработаем этот вопрос вместе с регулятором. Сейчас мы подсчитываем, как можно сбалансировать эту разницу между ценами на газ», — отметил глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис.

По его словам, сейчас одно судно с газом обходится бюджету в €250 млн, при этом среди Балтийских стран достаточно мало компаний, которые могли бы платить такие суммы. Поэтому в последнее время на рынке началась активность со стороны различных поставщиков, у которых есть контракты на поставки с октября, но нет необходимой суммы. Поэтому они стали искать партнеров, чтобы совместными усилиями оплатить и распределить груз.

Он добавил, что сейчас прорабатываются юридические аспекты понятия «резервация», так как правительство недавно предложило зарезервировать часть газа для населения. Речь идет о том, что поставки газа законтрактованы, а сам газ находится у клиентов. Поэтому все это больше похоже на национализацию.

18 августа LRT сообщало, что латвийские и литовские предприятия из-за рекордных цен на электроэнергию могут остановить производство. Они уже испытывают проблемы со сбытом из-за подорожавшей себестоимости продукции.

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