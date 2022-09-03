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WSJ: дружба Европы и США может оборваться из-за возможного газового кризиса в Штатах

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Markus Schreiber/AP

Дружба США и Европы может дать трещину из-за возможного приближающегося газового кризиса в Штатах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Крепкие отношения США и Европы могут дать трещину с приближением зимы и понижением температуры. Америка может столкнуться с собственным газовым кризисом. Уровень запасов сейчас ниже, чем обычно, и зимой могут начаться скачки цен. Европе тоже придется несладко, ведь в такой ситуации США вряд ли ей помогут», — отметили в публикации.

По словам автора статьи, летняя жара в США еще не спала, однако невысокие запасы газа в хранилищах говорят о том, что зимой будут огромные скачки цен на топливо. Одновременно с этим ситуация с газовым кризисом в Европе может усугубиться, так как Штаты могут сократить поставки СПГ в Евросоюз ради наполнения своих запасов.

В публикации указали, что аномальная жара этим летом привела к рекордному росту потребления газа, в частности в США, где повсюду работали кондиционеры. Кроме того, авария в комплексе по сжижению природного газа Freeport LNG привела к тому, что на конец августа отставание по наполнению хранилищ по сравнению с показателями прошлого года составляет 11,3%.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что внешнее регулирование цен на российский газ, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не оградит европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса. Эта мера не вернет стоимость газа в Евросоюзе на докризисный уровень.

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