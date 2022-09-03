Эфиопия заявила о готовности увеличить экспорт кофе в Россию

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил РИА «Новости»РИА «Новости», что страна готова увеличить экспорт кофе в Россию.

Такая реакция дипломата последовала на фоне информации от рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы о том, что в Латинской Америке и Азии проблемы с урожаем кофе. Аналитики допустили рост цен до 30%.

«У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — сказал Тегену.

Он добавил, что если со стороны России будет запрос, то Эфиопия без проблем увеличит объемы поставок кофе.

Комментируя данные FoodNet, гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия не согласился с прогнозом подорожания кофе в России на 30% из-за роста биржевых цен на сырье.

По его словам, в себестоимости производства растворимого кофе биржевая стоимость зеленого зерна составляет только 25%. Все остальное – упаковка, зарплата людей, стоимость переработки, реклама бренда, оптовые и розничные наценки.