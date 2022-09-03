Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бивол заявил, что ему не предлагают бой с Бетербиевым 02:50
Шредер назвал бредом угрозы Зеленского о захвате Крыма 02:34
Экс-игрок ЦСКА Гришин заявил, что Кокорин будет просто доигрывать на Кипре 02:30
Этим летом москвичи чаще всего путешествовали в Санкт-Петербург и Сочи 02:27
Китай отреагировал на планы США продать оружие Тайваню 02:22
Власти Запорожья сообщили о мощных взрывах в Энергодаре 02:15
Экс-голкипер ЦСКА Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков 02:10
Диетолог Писарева назвала способ замедлить старение кожи 02:09
В ФРГ полицейские пострадали во время протестов против отправки оружия... 02:04
ВВС США отменили запрет на полеты конвертопланов Osprey 02:04

Эксперт раскрыл, как обойти «препятствия» банков при получении кредита

Эксперт Переславский порекомендовал держать счет в банке перед получением кредита

close
100%
Depositphotos

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил в беседе с агентством «Прайм», что отсутствие кредитной истории может обернуться отказом банка в выдаче займа, однако этого исхода можно избежать.

«<…> средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, <…> — все это может повысить шанс на одобрение запроса на получение займа», — сказал он.

Также, по словам эксперта, шансы на получение кредита повышают постоянный доход и наличие поручителей. Кроме того, важно закрыть все текущие задолженности, в том числе по налогам и алиментам, отметил Переславский.

Он добавил, что улучшению кредитной истории поспособствуют и регулярные выплаты по новому займу.

Ранее стало известно, что на фоне антироссийских санкций граждане стали чаще обращаться за займами до зарплаты в микрофинансовые организации, чем за кредитами в банки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть