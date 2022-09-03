Эксперт раскрыл, как обойти «препятствия» банков при получении кредита

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил в беседе с агентством «Прайм», что отсутствие кредитной истории может обернуться отказом банка в выдаче займа, однако этого исхода можно избежать.

«<…> средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, <…> — все это может повысить шанс на одобрение запроса на получение займа», — сказал он.

Также, по словам эксперта, шансы на получение кредита повышают постоянный доход и наличие поручителей. Кроме того, важно закрыть все текущие задолженности, в том числе по налогам и алиментам, отметил Переславский.

Он добавил, что улучшению кредитной истории поспособствуют и регулярные выплаты по новому займу.

Ранее стало известно, что на фоне антироссийских санкций граждане стали чаще обращаться за займами до зарплаты в микрофинансовые организации, чем за кредитами в банки.