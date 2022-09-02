Siemens Energy заявила, что приняла к сведению информацию об остановке «Северного потока»

Дочерняя компания немецкого концерна Siemens AG — Siemens Energy — заявила, что приняла к сведению последние заявления российского государственного энергетического предприятия «Газпром» об остановке «Северного потока». Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение представителя компании.

По словам собеседника издания, Siemens Energy в настоящее время не занимается техобслуживанием «Северного потока», но компания готова принять участие в технических работах.

До этого в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии заявили, что приняли к сведению последнюю полученную от «Газпрома» информацию об остановке трубопровода «Северный поток».

2 сентября пресс-служба «Газпрома» сообщила, что транспортировку газа по трубопроводу «Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В «Газпроме» при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.