В Siemens заявили, что заключение «Газпрома» не является причиной остановки «Северного потока»

Немецкая компания Siemens Energy утверждает, что технические причины для приостановки эксплуатации газопровода «Северный поток» отсутствуют. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя компании.

В «Газпроме» ранее заявили, что транспорт газа по «Северному потоку» остановлен на неопределенный срок из-за выявленных неисправностей и до устранения замечаний к работе оборудования. Как сообщалось, «Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для этого газопровода, на турбине выявлен ряд протечек.

«Как производитель турбин мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — сказал представитель Siemens Energy.

Он также указал, что «это рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию». По словам представителя компании, в прошлом появление такого рода утечек не приводило к прекращению эксплуатации.

Ранее руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК считает решение не возобновлять работу «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом» и подтверждением «ненадежности Российской Федерации как поставщика».