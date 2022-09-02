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Во всех ресторанах «Вкусно — и точка» появится крупный картофель фри

Во «Вкусно — и точка» сообщили, что во всех ресторанах их сети картофель фри будет крупнее

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В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» картофель фри будет крупнее. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании.

«Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции», — рассказали в организации, указав, что продукт уже есть в меню в ряде ресторанов сети.

Во «Вкусно — и точка» также отметили, что палочки этого картофеля немного крупнее, и компания уже получает положительные отзывы от гостей заведений о его вкусовых качествах.

В пресс-службе добавили, что картофель фри появится во всех ресторанах сети в течение сентября.

Ранее ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group (Dogs in the fog, «Техника безопасности», Stereo People) Андрей Третьяков заявил, что в российских ресторанах ​наблюдается дефицит вида картофеля, который необходим для приготовления «фри».

До этого сообщалось, что KFC приостановила продажу картофеля фри и по-деревенски больших и средних размеров.

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