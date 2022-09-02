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Аналитик Авакимян: Сберу важно сохранить сеть дочерних банков за рубежом

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный аналитик «РегБлок», кандидат экономических наук Анна Авакимян полагает, что в текущих условиях для такого банка как Сбер сохранение широкой сети дочерних банков за рубежом имеет финансовые и операционные риски.

«Продажу дочернего банка Сбера в Казахстане можно оценить как эффективный и относительно оперативный процесс, принимая во внимание довольно высокие позиции дочернего банка на локальном рынке Казахстана. Со стратегических позиций, Сберу целесообразно сосредоточиться сейчас на развитии внутренней экосистемы», — резюмировала она.

Также аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов назвал сделку вполне ожидаемой.

«После наложения на «Сбер» жестких западных санкций у его дочерней компании в Казахстане (как, впрочем, и у других зарубежных «дочек») возникли значительные сложности с осуществлением операций. Казахстанская «дочка» столкнулась с сильным оттоком вкладчиков, была вынуждена продать часть кредитного портфеля. В таких условиях ее продажа выглядит вполне логичной, и сообщения о том, что «Сбер» ищет покупателя на нее, появились еще в мае. Примерно тогда же стало известно, что госхолдинг «Байтерек» является основным претендентом на покупку. Причем, «Байтерек», как сообщалось, не станет конечным покупателем, и после нормализации работы казахстанской «дочки» «Сбера» и ее возможной докапитализации (для чего к сделке может присоединиться ЕБРР) перепродаст ее местному частному игроку. Данная сделка является вполне ожидаемой, поэтому я не жду существенного влияния новости о ней на акции «Сбера» или российский банковский сектор», — сказал он.

Напомним, что группа Сбербанк и национальный управляющий холдинг «Байтерек» закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк»). «Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения», — говорится в сообщении пресс-службы Сбера. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанк Казахстан. Холдинг «Байтерек» также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка.

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